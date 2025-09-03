UPDATE VIDEO | Accident rutier pe Calea Moților din Alba Iulia: Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță
Un accident de circulație a avut loc miercuri după-amiaza, pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia. În eveniment au fost implicate două autoturisme, însă, din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.
La fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului Alba Iulia, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) pentru a asigura măsurile specifice de prevenire a incendiilor și pentru securizarea zonei.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe Calea Moților. În accident sunt implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.
