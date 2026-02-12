UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Coliziune între trei autoturisme la km 25, înainte de Teiuș
ACCIDENT rutier pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Coliziune între trei autoturisme la km 25, înainte de Teiuș
Un accident rutier s-a produs joi seara pe Autostrada A10 Sebeș-Turda.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 25, înainte de Teiuș.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 autoturisme implicate in accident, fără persoane incarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apa si spumă”, a transmis inițial ISU Alba la ora 18.58.
UPDATE IPJ Alba, ora 19.05:
Traficul este blocat pe Autrostrada A10, pe sensul de mers Alba – Turda, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date sunt implicate trei autoturisme.
UPDATE ISU Alba, ora 19.11:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
In accidentul rutier sunt implicate 3 autoturisme din care au rezultat 3 persoane cu traumatisme minore, care sunt asistate medical la locul accidentului.
UPDATE DRDP Cluj:
Traficul rutier a fost reluat.
UPDATE IPJ Alba, ora 20.51:
Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fiind soluționat conform OUG 195/2002. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
foto: ISU Alba
