Curier Județean

ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: Un autoturism s-a răsturnat pe o bandă de mers. Șoferul a fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: Un autoturism s-a răsturnat pe o bandă de mers. Șoferul a fost transportat de urgență la spital

Un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș–Sibiu, la kilometrul 254, îngreunează traficul în zonă în aceste momente, după ce un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul, un bărbat de 44 de ani din județul Sălaj, a fost rănit și dus la spital.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin la un eveniment rutier produs pe autostrada A1, la km 254, pe sensul Sebeș–Sibiu, în care este implicat un singur autoturism.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la km 254, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Sălaj  ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe banda 2.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat în zonă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 secunde

în

9 martie 2026

De

Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase Polițiștii din Alba Iulia au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, o acțiune cu efective mărite în municipiu și în localitățile Galda de Jos și Vințu […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Cei doi minori dispăruți din Bucerdea Grânoasă au fost găsiți: Unde au fost descoperiți. Precizările Poliției Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

9 martie 2026

De

Cei doi minori dispăruți din Bucerdea Grânoasă au fost găsiți: Unde au fost descoperiți. Precizările Poliției Alba Căutările pentru cei doi minori din Bucerdea Grânoasă s-au încheiat cu bine, după ce băieții, în vârstă de 11 și 12 ani, au fost găsiți în dimineața zilei de 9 martie în locuința unui prieten din Crăciunelu de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ziua Solidarității româno-polone și Festivalul Științei, la Universitatea din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

9 martie 2026

De

FOTO | Ziua Solidarității româno-polone și Festivalul Științei, la Universitatea din Alba Iulia Un grup de studenți din Polonia, împreuna cu profesorii s-au aflat în vizită în Alba Iulia, în cadrul unui parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  Joi, 5 martie 2026, ziua a început cu vizitarea Cetății Alba Carolina, a Bibliotecii […]

Citește mai mult