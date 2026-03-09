ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: Un autoturism s-a răsturnat pe o bandă de mers. Șoferul a fost transportat de urgență la spital

Un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș–Sibiu, la kilometrul 254, îngreunează traficul în zonă în aceste momente, după ce un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul, un bărbat de 44 de ani din județul Sălaj, a fost rănit și dus la spital.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin la un eveniment rutier produs pe autostrada A1, la km 254, pe sensul Sebeș–Sibiu, în care este implicat un singur autoturism.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la km 254, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Sălaj ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe banda 2.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat în zonă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

