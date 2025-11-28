Rămâi conectat

ACCIDENT rutier pe A1, sensul de mers Sebeș – Deva: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii de urgență

28 noiembrie

Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, aproximativ km 320, în jurul orei 19:00, vineri, 28 noiembrie. Pompierii intervin la fața locului.

Citește și: FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, aprox km 320, sens Sebes-Deva

In accident sunt 2 auto implicate, fără persoane incarcerate. 

Pompierii intervin la această misiune cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

