ACCIDENT rutier pe A1, sensul de mers Sebeș – Deva: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii de urgență

Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, aproximativ km 320, în jurul orei 19:00, vineri, 28 noiembrie. Pompierii intervin la fața locului.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, aprox km 320, sens Sebes-Deva

In accident sunt 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.

Pompierii intervin la această misiune cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

