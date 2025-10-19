ACCIDENT rutier la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe DN 7
ACCIDENT rutier la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe DN 7
Un accident rutier a avut loc duminică noaptea, în jurul orei 21.30, pe DN 7. Două mașini s-au ciocnit la Sebeș.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe DN7.
În accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Spital mobil la Poșaga, pentru vârstnicii din Apuseni: Bunici au fost transportați cu mașinile de voluntari și au fost consultați de 10 medici din Cluj
Spital mobil la Poșaga, pentru vârstnicii din Apuseni: Bunici au fost transportați cu mașinile de voluntari și au fost consultați de 10 medici din Cluj Vârstnicii din Apuseni au beneficiat în acest weekend de consultații și analize gratuite, în spitalul mobil amenajat la Poșaga, în incinta Căminului Cultural, sub sloganul ,,Sănătatea bunicilor, prioritatea noastră”. Organizatorul […]
Trei proiecte dedicate revitalizării patrimoniului din Roșia Montană primesc finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice 2025
Trei proiecte dedicate revitalizării patrimoniului din Roșia Montană primesc finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice 2025 Trei proiecte dedicate revitalizării patrimoniului din Roșia Montană primesc finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice 2025, apel gestionat de Institutul Național al Patrimoniului. Parohiile Greco-Catolică, Reformată și Unitariană vor pune în valoare cele trei nuclee confesionale istorice prin amenajarea de spații […]
Adăpost pentru câini fără stăpăn și alte animale în Alba, la Câlnic: În ce stadiu este proiectul
Adăpost pentru câini fără stăpăn și alte animale în Alba, la Câlnic În vederea gestionării eficiente și umane a problematicii animalelor fără stăpân la nivelul județului Alba, Consiliul Județean intenționează să construiască un adăpost modern care să respecte reglementările pentru acomodarea pe specii/categorii de animale, normele sanitar – veterinare pentru adăpostirea animalelor, acordarea asistenței veterinare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA de Crăciun 2025: Unde va ninge în România de sărbătorile de iarnă
Cum va fi VREMEA de Crăciun 2025: Unde va ninge în România de sărbătorile de iarnă Luna decembrie 2025 aduce...
CODUL MUNCII 2025 | Concediul medical devine un scut legal pentru angajați: Ce drepturi ai și de ce nu poți fi concediat în această perioadă
Concediul medical devine un scut legal pentru angajați: Ce drepturi ai și de ce nu poți fi concediat în această...
Știrea Zilei
Un deținut celebru din Penitenciarul Aiud vrea 200.000 de lei de la un doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. „Cap de porc”, şeful uneia dintre cele mai mari reţele de proxenetism din Europa ultimelor decenii
Un deținut celebru din Penitenciarul Aiud vrea 200.000 de lei de la un doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. „Cap...
VIDEO | Undeva, în Apuseni, o cruce încă mai spune o… poveste?! Valea Șesii, locul unde frumusețea și suferința se întâlnesc
Undeva, în Apuseni, o cruce încă mai spune o… poveste?! Valea Șesii, locul unde frumusețea și suferința se întâlnesc Pe...
Curier Județean
ACCIDENT rutier la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe DN 7
ACCIDENT rutier la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe DN 7 Un accident rutier a avut loc duminică noaptea, în...
VIDEO | Spital mobil la Poșaga, pentru vârstnicii din Apuseni: Bunici au fost transportați cu mașinile de voluntari și au fost consultați de 10 medici din Cluj
Spital mobil la Poșaga, pentru vârstnicii din Apuseni: Bunici au fost transportați cu mașinile de voluntari și au fost consultați...
Politică Administrație
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...
Opinii Comentarii
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului Ca și prime...
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...