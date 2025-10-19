ACCIDENT rutier la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe DN 7

Un accident rutier a avut loc duminică noaptea, în jurul orei 21.30, pe DN 7. Două mașini s-au ciocnit la Sebeș.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe DN7.

În accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

