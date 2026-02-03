UPDATE | ACCIDENT rutier MORTAL la Noșlac: Un bărbat, lovit de un autoturism și-a pierdut viața
ACCIDENT rutier la Noșlac: Un bărbat, lovit de un autoturism se află în stop cardio-respirator. Medicii încearcă să îi salveze viața
Un accident rutier foarte grav a avut loc astăzi pe DJ 107 G, în localitatea Noșlac, atunci când un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Noșlac, a fost lovit de un autoturism.
Din nefericire, medicii nu au reușit să salveze viața bărbatului intrat în șoc cardio-respirator.
În aceste momente traficul rutier din zonă este îngreunat în urma incidentului rutier.
,,Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Noșlac, din cauza unui eveniment rutier.
Din primele date, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism”, a transmis IPJ Alba.
UPDATE 19:17
Accidentul s-a produs pe DJ 107 G, în localitatea Noșlac.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Noșlac, în timp ce se afla pe partea carosabilă, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism condus regulamentar de către un bărbat, în vârstă de 26 de ani.
În urma accidentului, bărbatul de 30 de ani a suferit leziuni corporale, fiind preluat de echipajele medicale. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate, a precizat IPJ Alba.
UPDATE 19:29
Bărbatul de 30 de ani, preluat de echipajele medicale, se află în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevrele de resuscitare, conform IPJ Alba.
UPDATE FINAL
Din nefericire, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
