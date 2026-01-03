ACCIDENT rutier la Blaj: Doi adolescenți s-au ciocnit cu mașinile pe o stradă din municipiu. Vinovatul avea viteză și era fără permis de conducere

Un accident rutier a avut loc vineri noaptea, la Blaj. Doi adolescenți s-au ciocnit cu mașinile pe o stradă din municipiu. Vinovatul avea viteză și era fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Alexandru Borza din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un tânăr de 18 ani, din orașul Baia de Arieș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Borza din municipiu, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un tânăr de 19 ani, din municipiul Blaj.

Din verificări a reieșit că tânărul de 18 ani, din Baia de Arieș, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI