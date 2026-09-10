Accident rutier la Blaj: Biciclist de 61 de ani, acroșat de o autoutilitară condusă de un bărbat din Brașov. A fost transportat la spital

Un biciclist din Blaj, în vârstă de 61 de ani a fost acroșat de o autoutilitară, condusă de un bărbat din Brașov, pe strada Calea Cluj din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 septembrie 2026, în jurul orei 09.57, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza municipiului Blaj, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe strada Calea Cluj, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers și ar fi fost acroșat de o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Moieciu de Jos, județul Brașov.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 61 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Secțiune Știri sub articolul principal