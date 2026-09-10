Foto | Marele campion David Popovici, prezent la Cetatea Câlnic și pe Transalpina: A oprit pentru… hidratare la un magazin din Câlnic

Marele campion David Popovici, prezent la Cetatea Câlnic și pe Transalpina: A oprit pentru… hidratare la un magazin din Câlnic

Marele campion român la înot David Popovici a fost prezent recent în județul Alba. A vizitat Cetatea Câlnic și a ajuns și pe Transalpina, pentru a urmări o competiție de automobilism.

La Câlnic a poposit, pentru… hidratare, și la un mini-market, de unde și-a cumpărat un suc.

Era cu ochelari de soare la ochi la intrarea în magazin. Vânzătoarea i-a spus: „Parcă te cunosc de undeva!”. „Misterul” cu privire la identitatea oaspetului s-a lămurit rapid, iar dialogul care a urmat a curs firesc, David Popovici fiind extrem de volubil.

A dezvăluit că se afla în vacanță, alături de prietena sa, fiind cazați la Sibiu.

David Popovici a avut performanțe sportive excelente în 2026, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai buni înotători din lume. La Campionatele Europene de la Paris, el a câștigat medalia de aur atât la 100 m liber, cât și la 200 m liber.

De asemenea, la Trofeul Sette Colli de la Roma a obținut două victorii, la 100 m și 200 m liber.

sursa foto: Mini market Molnar / Facebook

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