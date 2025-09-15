Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a fost transportat de urgență la spital
Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a băgat în spital un bărbat
Un accident rutier a avut loc pe raza localității Blandiana, în cursul zilei de 14 septembrie, pe DJ 107A. Mai exact, un tânăr de 22 de ani, care se afla la volanul unei motociclete a acroșat o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani.
În după-amiaza zilei de 14 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 A, pe raza localității Blandiana, a avut loc un eveniment rutier.
Citește și: Condamnat pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire: Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția de mers Acmariu – Blandiana, ar fi fost acroșat de o motocicletă condusă de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Vințu de Jos.
În urma evenimentului rutier, tânărul de 22 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
FOTO: Imagine cu rol demonstativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa Marți 16, septembrie 2025, se împlinesc 25 de ani de la moartea poetului, eseistului și publicistului Ioan Alexandru, una dintre cele mai marcante voci ale literaturii române contemporane, un fervent […]
Furtul anului la Sebeș: Un vârstnic de 61 de ani, REȚINUT după ce a furat mai multe alimente dintr-un magazin
A „uitat” să plătească: Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a FURAT mai multe alimente dintr-un magazin Polițiștii din Alba Iulia au reținut un bărbat de 61 de ani din Sebeș, după ce a furat produse alimentare dintr-un magazin din oraș. Prejudiciul a fost recuperat, iar ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile […]
VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia, pe Calea Moților: O femeie a fost acroșată pe o trecere de pietoni de un adolecent aflat pe un motociclu
ACCIDENT în Alba Iulia, pe Calea Moților: O femeie a fost acroșată pe o trecere de pietoni de un adolecent aflat pe un motociclu O femeie a fost lovită de o motocicletă în timp ce traversa strada pe Calea Moților din Alba Iulia. Din această cauză, traficul este acum serios încetinit în zonă. Polițiștii au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați
Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați...
Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece
Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de...
Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a fost transportat de urgență la spital
Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a băgat în spital un bărbat Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...