Accident rutier într-o comună din Alba. Un tânăr motociclist a fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

acum 15 minute

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Blandiana, în cursul zilei de 14 septembrie, pe DJ 107A. Mai exact, un tânăr de 22 de ani, care se afla la volanul unei motociclete a acroșat o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani.

În după-amiaza zilei de 14 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 A, pe raza localității Blandiana, a avut loc un eveniment rutier. 

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția de mers Acmariu – Blandiana, ar fi fost acroșat de o motocicletă condusă de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Vințu de Jos. 

În urma evenimentului rutier, tânărul de 22 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: Imagine cu rol demonstativ

