ACCIDENT rutier în zona Vadu Moților: Un autoturism s-a răsturnat

Un autoturism s-a răsturnat, sâmbătă, 21 martie 2026, în localitatea Vadu Moților, iar pompierii din Câmpeni intervin la fața locului pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității. Vadu Moților.

Este vorba despre un autoturism care s-ar fi răsturnat, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

