Rămâi conectat

Curier Județean

ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

De

ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș

Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în zona localității Pianu de Jos, atunci când un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. Intervin pompierii din Sebeș în aceste momente.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs la iesire din localitatea de jos spre Pianu de Jos.

Este vorba despre o masină rasturnată pe carosabil, fara persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE 8:30

Ca urmare a accidentului rutier, o persoană conștientă, cooperantă, este evaluată medical de către echipajul SMURDL

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

21 decembrie 2025

De

Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal Un bărbat din Cluj a fost prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra. Șoferul avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

21 decembrie 2025

De

Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal Un șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, a fost prins la volan prin Petrești. Polițiștii din Sebeș l-au reținut și i-au făcut dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, […]

Citește mai mult

Curier Județean

S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

21 decembrie 2025

De

S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei Un tânăr din Alba, care a dat foc, la beție, 50 de baloți de paie, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru distrugere. Prejudiciu cauzat este […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 45 de minute

PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate

PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate Românii se pot bucura...
Actualitateacum 2 ore

FacturileFacturile la gaze naturale cresc din 2026 cu până la 35%: Furnizorii, obligați să-și informeze clienții că piața se va liberaliza la 1 aprilie

Facturile la gaze naturale cresc din 2026 cu până la 35%: Furnizorii, obligați să-și informeze clienții că piața se va...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării. Conducerea este preluată de Ion Iliescu și FSN

22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării După mai puţin de opt ore de când Nicolae...
Ştirea zileiacum 12 ore

VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”

Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150...

Curier Județean

Curier Județeanacum 18 minute

ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș

ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș Un...
Curier Județeanacum 21 de ore

Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Politică Administrațieacum 3 zile

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea