ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș
ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș
Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în zona localității Pianu de Jos, atunci când un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. Intervin pompierii din Sebeș în aceste momente.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs la iesire din localitatea de jos spre Pianu de Jos.
Este vorba despre o masină rasturnată pe carosabil, fara persoane incarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
UPDATE 8:30
Ca urmare a accidentului rutier, o persoană conștientă, cooperantă, este evaluată medical de către echipajul SMURDL
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal Un bărbat din Cluj a fost prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra. Șoferul avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar […]
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal Un șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, a fost prins la volan prin Petrești. Polițiștii din Sebeș l-au reținut și i-au făcut dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, […]
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei Un tânăr din Alba, care a dat foc, la beție, 50 de baloți de paie, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru distrugere. Prejudiciu cauzat este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate
PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate Românii se pot bucura...
FacturileFacturile la gaze naturale cresc din 2026 cu până la 35%: Furnizorii, obligați să-și informeze clienții că piața se va liberaliza la 1 aprilie
Facturile la gaze naturale cresc din 2026 cu până la 35%: Furnizorii, obligați să-și informeze clienții că piața se va...
Știrea Zilei
22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării. Conducerea este preluată de Ion Iliescu și FSN
22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării După mai puţin de opt ore de când Nicolae...
VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”
Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150...
Curier Județean
ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș
ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș Un...
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...