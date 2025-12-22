ACCIDENT rutier în zona Pianu de Jos: O mașină s-a răsturnat pe carsoabil. Intervin de urgență pompierii din Sebeș

Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în zona localității Pianu de Jos, atunci când un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. Intervin pompierii din Sebeș în aceste momente.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs la iesire din localitatea de jos spre Pianu de Jos.

Este vorba despre o masină rasturnată pe carosabil, fara persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE 8:30

Ca urmare a accidentului rutier, o persoană conștientă, cooperantă, este evaluată medical de către echipajul SMURDL

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI