ACCIDENT rutier pe DN7, în Vințu de Jos: În urma ciocnirii a două autoturisme, două persoane au fost rănite

Patru absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, promoția 2023, viitori medici militari: Au fost admiși la Institutul Medico Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş

Animați de dorința de a-și ajuta semenii, patru absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Promoția 2023, au ales să își continue cariera în domeniul medical și să se pregătească pentru nobila meserie de medic. Absolvenții Sergiu Popovici, Raluca Drăgan, Bianca Pașca și Sara Sîrbu au fost admiși în această vară la Institutul Medico Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş.

Drumul până aici nu a fost ușor. Pentru a-și atinge scopul au muncit în fiecare zi, iar pentru ceea ce urmează trebuie să dea dovadă în continuare de perseverență și determinare pentru a fi bine pregătiți să treacă peste provocările acestei profesii, dar și de dăruire, implicare totală și empatie.

„M-am hotărât să pornesc pe acest drum, de bunăvoie, încă de la începutul celui de-al doilea semestru al clasei a XI-a. La început, destinația părea îndepărtată și timpul părea să fie răbdător cu mine. Cu toate acestea, nu a trecut zi de atunci fără ca eu să nu citesc și să nu mă pregătesc pentru examenul care se apropia. Doar în acest fel am reușit să clădesc o bază stabilă a cunoștințelor care m-a ajutat să trec cu brio peste toate simulările la care am participat și nu în ultimul rând, la testul de admitere. Eu consider că secretul reușitei este să nu renunți atunci când ți se pare solicitant tot acest proces de învățare și cel mai important, să continui să studiezi în fiecare zi, cu perseverență și devotament, pentru a-ți asigura liniștea că ai făcut tot posibilul pentru a reuși în ceea ce ți-ai propus”, a spus absolventul Sergiu Popovici.

„Cei patru ani petrecuți în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” m-au determinat să realizez ceea ce mi-am dorit să devin: medic militar. Drumul a fost anevoios, cu multe provocări, dar datorită sprijinului acordat de către profesori și cadrele militare și nu în ultimul rând datorită ambiției mele, am reușit să-mi depășesc limitele și să îmi duc la îndeplinire visul mult dorit. Emoțiile examenului nu au fost atât de mari pe cat mă așteptam, deoarece am avut încredere în mine și în bagajul de cunoștințe pe care l-am acumulat până în acel moment. Vreau să le transmit colegilor mai mici să aibă încredere în forțele lor și oricât de greu o să li se pară drumul ales, sunt sigură că vor reuși dacă au încredere în ei. Mulțumesc profesorilor și părinților pentru tot ajutorul acordat!”, a transmis absolventa Raluca Drăgan.

„Când am citit cuvântul „ADMIS” în dreptul codului meu de concurs inima mi s-a umplut de bucurie, iar pe obrazul meu a curs o lacrimă fierbinte de fericire și entuziasm. Am simțit cu adevărat că tot efortul depus și sacrificiile nu au fost în zadar, iar visul meu începe să prindă contur. Nu a fost un an deloc ușor, am experimentat atât încercări cât și bucurii, iar prin ajutor de la Dumnezeu, cu ambiție și cu multă muncă, zi după zi am simțit o evoluție interioară care mi-a dat puterea de a lupta pentru visul meu de a deveni medic militar. Totodată, le mulțumesc cadrelor didactice, cadrelor militare, precum și celorlalți oameni care mi-au fost alături și m-au susținut în orice moment”, a mărturisit absolventa Bianca Pașca.

„Ultimul an a fost unul foarte greu pentru mine, însă răsplata este pe măsură! Sunt bucuroasă că pot să-mi îndeplinesc acest vis pentru care am sacrificat mult în ultimii ani. Vreau să le mulțumesc în special părinților mei care m-au susținut pe toată durata pregătirii mele, profesorilor care m-au ajutat cu pregătirea pentru admitere și tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum dificil. Le transmit colegilor mai mici care vor să urmeze această cale, că nu va fi una ușoară. Vor avea nevoie de hotărâre și perseverență, iar satisfacțiile vor depăși orice așteptări. Îi felicit pe colegii mei Raluca, Bianca și Sergiu, alături de care voi studia din nou de la toamnă și le urez o carieră medicală frumoasă”, a spus absolventa Sara Sîrbu.

Vă felicităm pentru această performanță și vă dorim mult succes în pregătirea pentru nobila profesie pe care ați ales-o!