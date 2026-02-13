Curier Județean

ACCIDENT rutier în Sebeș, zona Valea Frumoasei. Două autoturisme s-au ciocnit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

ACCIDENT rutier în Sebeș, zona Valea Frumoasei. Două autoturisme s-au ciocnit

Un accident rutier a avut loc în această dimineață, 13 februarie 2026, în Sebeș, cartierul Valea Frumoasei.

Potrivit martorilor, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, persoanele implicate nefiind rănite.

,,Eveniment rutier soldat cu pagube materiale”, a confirmat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

