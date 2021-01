ACCIDENT RUTIER în Sebeș: Un tânăr, BEAT MANGĂ, a intrat în coliziune cu un autovehicul special și o autoutilitară. Avea o alcoolemie de 0.74 mg/l

Un accident rutier a avut loc în noaptea de 11 ianuarie, pe strada Mihail Kogălnicanu din Sebeș, unde un tânăr de 23 de ani a intrat în coliziune cu un autovehicul special, apoi cu o autoutilitară. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 11 ianuarie 2021, în jurul orei 02,20, polițiști din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeș, soldat cu pagube materiale.

Un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, în timp ce conducea un autoturism a intrat în coliziune cu un autovehicul special și ulterior cu o autoutilitară.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/l alcool pur în aer expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.