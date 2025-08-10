ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Traian
Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 15.30, pe strada Traian din municipiul Sebeș.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la accidentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe strada Traian.
În accident sunt 2 auto implicate, fara persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.
