ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanul unui ATV

ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanului unui ATV

Un tânăr de 22 de ani, din Timișoara, a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital după ce s-a lovit într-un accident petrecut pe raza localității Arieșeni. El nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a părăsit partea carosabilă, oprindu-se la o diferență de nivel de aproximativ 2 metri.

Conform IPJ Alba, la data de 27 decembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Arieșeni, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Timișoara, în timp ce conducea un motociclu de tip ATV, pe raza localității Arieșeni, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a părăsit partea carosabilă, oprindu-se la o diferență de nivel de aproximativ 2 metri.

În urma evenimentului rutier, tânărul de 22 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

