UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival de Romania 2025

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel

Un accident rutier a avut loc marți dimineața,  in jurul orei 8.00, in Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit in zona liceului Dorin Pavel.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia str.Tudor Vladimirescu. (liceul Dorin Pavel).

Este vorba despre 2 auto implicate in accident, fara persoane încarcerate

La misiune participa o autospecială de stingere cu apă și spumă și echipaj de prim ajutor.

