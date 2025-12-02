UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel

O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești” Georgiana Pavelescu, tânăra din Răchita, județul Alba, îndrăgostită de muzica populară și de viața la țară, dar și studentă la Conservator, și-a exprimat dragostea pentru România într-o […]