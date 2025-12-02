UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel
Un accident rutier a avut loc marți dimineața, in jurul orei 8.00, in Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit in zona liceului Dorin Pavel.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia str.Tudor Vladimirescu. (liceul Dorin Pavel).
Este vorba despre 2 auto implicate in accident, fara persoane încarcerate
La misiune participa o autospecială de stingere cu apă și spumă și echipaj de prim ajutor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești” Georgiana Pavelescu, tânăra din Răchita, județul Alba, îndrăgostită de muzica populară și de viața la țară, dar și studentă la Conservator, și-a exprimat dragostea pentru România într-o […]
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească Mihai Stegerean, jurnalist și producător originar din Cugir, județul Alba și unul dintre profesioniștii care au modelat televiziunea ultimelor decenii, a murit în această dimineață, la […]
VIDEO | Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului
Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului După-masa zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a inclus în program și un spectacol reconstituire a unui eveniment istoric, ce a debutat în Piața Cetății Alba Carolina, a continuat cu o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Legumele, scumpiri masiv după 1 ianuarie 2026. Fermierii, loviți de noile taxe: „Va fi foarte rău”
Legumele, scumpiri masiv după 1 ianuarie 2026. Fermierii, loviți de noile taxe: „Va fi foarte rău” Legumele se vor scumpi...
Calendar ortodox DECEMBRIE 2025: Sfântul Nicolae și Nașterea Domnului – Crăciunul – cele mai importante sărbători din ultima lună a anului
Calendar ortodox DECEMBRIE 2025: Sfântul Nicolae și Nașterea Domnului – Crăciunul – cele mai importante sărbători din ultima lună a...
Știrea Zilei
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel Un accident rutier...
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie,...
Curier Județean
FOTO | Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European: A obținut locul 1 la categoria de rating 2500
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European: A obținut locul 1 la categoria de rating 2500 Albaiulianul...
LIVE VIDEO | Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea Marii Uniri
Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...