UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona Bazinului Olimpic

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona Bazinului Olimpic

Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 13.00, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în zona Bazinului Olimpic.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Republicii, după bazin.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si o ambulanță SAJ.

