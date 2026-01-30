UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat

Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 12.50, între localitățile Cut și Câlnic. O persoană ar fi rămas încarcerată într-un autoturism.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru descarcerare si prim ajutor medical la un accident rutier produs între localitățile Cut și Câlnic.

Din informațiile preliminare în accident ar fi implicat un autoturism, posibil o persoană încarcerată.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor medical.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe raza localității Răhău, din cauza evenimentului rutier. Din primele date, este implicat un autoturism, iar conducătoarea auto ar fi suferit leziuni corporale.

UPDATE: La sosirea echipajelor de intervenție persoana implicată în accident (femeie, 32 ani) se afla în autoturism, neîncarcerată.

Aceasta a fost predată echipajului medical în vederea evaluării medicale.

Se asigură în continuare măsurile specifice, la locul accidentului, de către pompierii militari.

