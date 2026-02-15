ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc duminică seara, în jurul orei 20.00, pe DN14A. Un șofer din Alba s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului. O fetiță și o femeie au ajuns la spital.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs pe DN14A km 5+100 m, între localitățile Mediaș și Blăjel.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14A către localitatea Blăjel, un bărbat de 38 de ani, din județul Alba nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, conducătorul auto și cei doi pasageri, o minoră de 9 ani și o femeie de 33 de ani din județul Alba, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Trafic îngreunat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

