ACCIDENT rutier cu pagube materiale în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Revoluției. Trafic îngreunat

Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor Un tânăr de 24 de ani din Cugir, județul Alba a fost reținut după ce polițiștii l-au identificat ca autor al două furturi […]