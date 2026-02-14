Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină

Un accident rutier între două autoturisme a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12.30, pe breteaua de intrare pe autostrada A10, la Aiud. 

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe breteaua de intrare pe autostrada A10 din municipiul Aiud.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

