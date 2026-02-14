UPDATE FOTO | ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină
ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină
Un accident rutier între două autoturisme a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12.30, pe breteaua de intrare pe autostrada A10, la Aiud.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe breteaua de intrare pe autostrada A10 din municipiul Aiud.
În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
