FOTO | Accident pe Autostrada A1: Două TIR-uri s-au ciocnit pe sensul Sibiu-Sebeș, un șofer a ajuns la spital

Accident pe Autostrada A1: Două TIR-uri s-au ciocnit pe sensul Sibiu–Sebeș, un șofer a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în această seară pe Autostrada A1, la kilometrul 251, pe sensul Sibiu–Sebeș, unde două TIR-uri au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, un șofer de 56 de ani, din județul Hunedoara, a fost rănit.

Potrivit polițiștilor Biroului Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, accidentul s-a produs după ce conducătorul auto din Hunedoara, neatent la volan, a intrat în coliziune cu un alt TIR care staționa într-o coloană, din cauza unor lucrări efectuate la partea carosabilă. Cel de-al doilea camion era condus de un bărbat de 57 de ani, din București.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic și o autospecială de stingere. Victima a suferit un traumatism la picior și a fost transportată conștientă la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ceea ce exclude ipoteza consumului de alcool.

Sursa foto: IPJ Sibiu

