UPDATE FOTO | Accident pe autostrada A1, zona Sebeș: Un autocamion fără încărcătură, implicat în evenimentul rutier. O persoană rănită

Accident pe autostrada A1, zona Sebeș: Un autocamion fără încărcătură, implicat în evenimentul rutier

O persoană a fost rănită în urma unui accident produs pe autostradă. Detașamentul de pompieri Sebeș a fost mobilizat pe autostrada A1, la kilometrul 304, pentru gestionarea unui accident rutier și pentru asigurarea tuturor măsurilor specifice de protecție, precum și acordarea primului ajutor medical.

În eveniment a fost implicat un autocamion fără încărcătură, iar echipajele ajunse la fața locului au acționat pentru evaluarea situației și intervenția în siguranță.

Pentru gestionarea evenimentului au fost alocate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Traficul rutier pe A1, la kilometrul 304, pe sensul de mers Sebeș-Deva, este îngreunat, din cauza unui eveniment rutier, transmi reprezentanții IPJ Alba.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Din accident a rezultat o persoană rănită care este asistată medical la fața locului de către echipajul SMURD.

Revenim cu informații suplimentare!

