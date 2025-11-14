UPDATE FOTO | Accident pe autostrada A1, zona Sebeș: Un autocamion fără încărcătură, implicat în evenimentul rutier. O persoană rănită
Accident pe autostrada A1, zona Sebeș: Un autocamion fără încărcătură, implicat în evenimentul rutier
O persoană a fost rănită în urma unui accident produs pe autostradă. Detașamentul de pompieri Sebeș a fost mobilizat pe autostrada A1, la kilometrul 304, pentru gestionarea unui accident rutier și pentru asigurarea tuturor măsurilor specifice de protecție, precum și acordarea primului ajutor medical.
În eveniment a fost implicat un autocamion fără încărcătură, iar echipajele ajunse la fața locului au acționat pentru evaluarea situației și intervenția în siguranță.
Pentru gestionarea evenimentului au fost alocate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Traficul rutier pe A1, la kilometrul 304, pe sensul de mers Sebeș-Deva, este îngreunat, din cauza unui eveniment rutier, transmi reprezentanții IPJ Alba.
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.
Din accident a rezultat o persoană rănită care este asistată medical la fața locului de către echipajul SMURD.
Revenim cu informații suplimentare!
