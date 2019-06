Accident MORTAL pe DN 14 B: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu motocicleta într-o stație de traverse

Un accident rutier mortal a avut loc duminică, 16 iunie, în jurul orei 12.00, pe DN 14 B. Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu motocicleta într-o stație de traverse.

Azi, in jurul orei 12,10, un barbat de 58 de ani, din Valea Lunga, in timp ce conducea o motocicleta pe DN 14 B km 38+600 m, in direcția Valea Lunga -Micasasa, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a iesit de pe carosabil si a intrat într-o stiva de traverse. In urma accidentului, motociclistul de decedat, a transmis IPJ Alba.



Revenim cu amănunte.