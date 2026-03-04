Curier Județean

ACCIDENT la Sebeș: O fetiță de 12 ani, acroșată de o mașină pe strada Bistrei. Șoferul a părăsit locul faptei

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Un accident rutier a avut loc marți după-masa la Sebeș. O fetiță de 12 ani a fost acroșată de un autoturism pe strada Bistrei, iar șoferul ar fi părăsit locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2026, în jurul orei 15.00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către un bărbat, în vârstă de 42 de ani, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 12 ani, din municipiul Sebeș, ar fi fost acroșată de un autoturism.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au constatat că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Bistrei din municipiul Sebeș, ar fi acroșat-o pe minora de 12 ani și ar fi părăsit locul accidentului.

Minora de 12 ani a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

