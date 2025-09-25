Rămâi conectat

Curier Județean

ACCIDENT la intrare în Sebeș. Mașina unui șofer începător, avariată

ACCIDENT la intrare în Sebeș. Mașina unui șofer începător, avariată în urma evenimentului rutier

Un accident rutier ușor s-a produs astăzi, 25 septembrie, în jurul orei 07:30 în Sebeș.

Din primele informații, mașina unui șofer începător a fost avariată în evenimentul rutier. Cel mai probabil, accidentul s-a petrecut din cauza nerespectării distanței dintre autoturisme.

Incidentul rutier s-a petrecut la intrarea în orașul Sebeș, în zona Hotel Fan.

