ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Călărași, la intersecție cu strada Mihai Viteazul, din municipiul Sebeș, din cauza unui accident rutier.
Din primele date, o femeie care se deplasa pe bicicletă ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.
Aceasta va fi transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 09/03/2026 09:00 – 09/03/2026 15:00 2. BLAJ-Strada […]
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut. Funcțiile sunt ocupate […]
FOTO | Au fost recepționate lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș: Un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos
FOTO | Au fost recepționate lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș: Un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos Administrația locală din Sebeș a recepționat astăzi, 27 februarie 2026, lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului. Acesta va avea dimensiunile de 25 x 12,5 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României...
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la sfârșitul lunii august 2026
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la sfârșitul lunii august 2026 Rentierii agricoli trebuie să obțină, în perioada...
Știrea Zilei
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului de pe lângâ Tribunalul Alba
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului...
VIDEO | 6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic
6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție...
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...