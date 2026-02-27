Curier Județean

ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Călărași, la intersecție cu strada Mihai Viteazul, din municipiul Sebeș, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, o femeie care se deplasa pe bicicletă ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Aceasta va fi transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Foto: arhivă

