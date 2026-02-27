ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Călărași, la intersecție cu strada Mihai Viteazul, din municipiul Sebeș, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, o femeie care se deplasa pe bicicletă ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Aceasta va fi transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI