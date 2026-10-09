UPDATE VIDEO | Accident în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de iluminat pe strada Decebal din municipiu
Accident în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de iluminat pe strada Decebal din municipiu
Un accident rutier a avut loc vineri, în jur de ora 10.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe strada Decebal din municipiu.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Decebal.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD.
Traficul rutier este îngreunat pe strada Decebal, din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier, în care ar fi implicate două autoturisme. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
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