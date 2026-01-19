UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș. Două persoane, rănite ușor

ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș

Un accident rutier a avut loc luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 12.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, zona Partoș.

În accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: În urma accidentului, au rezultat două persoane rănite ușor care, în urma evaluării medicale la fața locului, au refuzat transportul la spital.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI