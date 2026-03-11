Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină

Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 11 martie 2026, în Aiud.

Un pieton a fost lovit de o mașină, iar traficul în zonă este îngreunat.

„Traficul rutier este îngreunat pe strada Ion Creangă din municipiul Aiud, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date un pieton ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism și ar fi suferit leziuni corporale ușoare”, a transmis IPJ Alba la ora 17.11.

UPDATE IPJ Alba, ora 17.50:

Un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce era angajat în traversarea străzii prin loc marcat și semnalizat corespunzător, a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Aiud. În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 34 de minute

în

11 martie 2026

De

Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus” Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”. Ea a obținut premiul I la etapa județeană. Emma-Cristina Manciu (Clasa a VI-a) este […]

Citește mai mult

Curier Județean

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba Iulia: Amenzi de aproape 12.000 lei și două permise reținute

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 martie 2026

De

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba Iulia: Amenzi de aproape 12.000 lei și două permise reținute Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat la data de 10 martie 2026 o acțiune cu efective mărite, în sistem integrat, pe raza municipiului Alba Iulia, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”: Workshop la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 martie 2026

De

Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei” Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat la un workshop organizat în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”. Inițiativa își propune să aducă în fața elevilor și studenților specialiști din diferite domenii de activitate. Evenimentul face parte din calendarul manifestărilor prilejuite […]

Citește mai mult