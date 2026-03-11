UPDATE FOTO | ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină

ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină

Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 11 martie 2026, în Aiud.

Un pieton a fost lovit de o mașină, iar traficul în zonă este îngreunat.

„Traficul rutier este îngreunat pe strada Ion Creangă din municipiul Aiud, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date un pieton ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism și ar fi suferit leziuni corporale ușoare”, a transmis IPJ Alba la ora 17.11.

UPDATE IPJ Alba, ora 17.50:

Un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce era angajat în traversarea străzii prin loc marcat și semnalizat corespunzător, a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Aiud. În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

