ACCIDENT în Valea Lungă: O mașină a lovit un cap de pod
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de vineri, 27 februarie 2026, la Valea Lungă. O mașină a lovit un cap de pod.
„Stația de pompieri Blaj intervine pentru descarcerare și asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier în localitatea Valea Lungă.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un auto intrat într-un cap de pod, posibil 1 persoană încarcerată, conștientă.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apa și spumă si 1 ambulanta SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 20.33.
UPDATE, ora 20.43:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
În interiorul mașinii implicate în accident nu se află persoane încarcerate.
Se asigură masurile specifice la locul accidentului de către pompierii militari.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
