VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină pe strada Cloșca. Trafic îngreunat

Accident GRAV în Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină pe strada Cloșca. Trafic îngreunat

Un accident rutier grava avut loc marți, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. O femeie a fost surprinsă și lovită de un atoturism pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Cloșca din municipiul Alba Iulia, la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân, din cauza evenimentului rutier.

Din primele informații, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

