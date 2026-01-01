Rămâi conectat

Curier Județean

ACCIDENT de ATV la Arieșeni, cu două victime: Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

ACCIDENT de ATV la Arieșeni, cu două victime: Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop

Un accident de ATV a avut loc joi după-masa, la Arieșeni. Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop.

Din primele informații, accidentul de ATV s-ar fi soldat cu 2 victime. Evenimentul s-ar fi petrecut în zona Islaz -Arieseni.

La fața locului intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop. Interventia este în derulare.







Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 74, în Alba: O mașină s-a răsturnat în afara drumului, în satul Cerbu din comuna Bucium

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

1 ianuarie 2026

De

ACCIDENT pe DN 74, în Alba: O mașină s-a răsturnat în afara drumului, în satul Cerbu din comuna Bucium Un accident rutier a avut loc joi, 1 ianuarie 2026, în jurul orei 13.00, pe DN 74. O mașină s-a răsturnat în afara drumului în satul Cerbu, din Bucium. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

31 decembrie 2025

De

Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor Locuitorii din Cricău au rămas fără apă potabilă în seara de Revelion. Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor. ,,Având în vedere consumul mare de apă potabilă, SC APA CTTA SA ALBA […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

31 decembrie 2025

De

ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont Alba Ultima zi din an a găsit salvatorii montani ai SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba în teren. Echipa de serviciu de la Baza SALVAMONT Arieșeni-Vârtop a fost solicitată să intervină la un accident de ATV în zona […]

Citește mai mult



Actualitate

Actualitateacum 34 de minute

An dificil pentru pensionari: Fără indexarea pensiilor în 2026

An dificil pentru pensionari: Fără indexarea pensiilor în 2026 Pensiile au fost înghețate anul trecut, în 2025 și vor fi...
Actualitateacum o oră

Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, desemnată „Liderul Mondial al Anului”, pentru rolul decisiv în apărarea democrației și în contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse

Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, desemnată „Liderul Mondial al Anului”, pentru rolul decisiv în apărarea democrației și în contracararea presiunilor...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

FOTO | Un inginer din Apuseni, primul care a intervenit la accidentul de pe DN 74: A acordat primul ajutor șoferului, până la sosirea ambulanței

Un inginer din Apuseni, primul care a intervenit la accidentul de pe DN 74: A acordat primul ajutor șoferului, până...
Ştirea zileiacum 8 ore

VIDEO | Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani

Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 22 de minute

ACCIDENT de ATV la Arieșeni, cu două victime: Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop

ACCIDENT de ATV la Arieșeni, cu două victime: Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop Un accident de ATV...
Curier Județeanacum 5 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 74, în Alba: O mașină s-a răsturnat în afara drumului, în satul Cerbu din comuna Bucium

ACCIDENT pe DN 74, în Alba: O mașină s-a răsturnat în afara drumului, în satul Cerbu din comuna Bucium Un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum 3 zile

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri

Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri În data de 14 ianuarie, Anul Nou începe cu serbarea Sfântului Vasile cel Mare,...

