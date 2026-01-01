ACCIDENT de ATV la Arieșeni, cu două victime: Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop

Un accident de ATV a avut loc joi după-masa, la Arieșeni. Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop.

Din primele informații, accidentul de ATV s-ar fi soldat cu 2 victime. Evenimentul s-ar fi petrecut în zona Islaz -Arieseni.

La fața locului intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop. Interventia este în derulare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI