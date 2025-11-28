Acces gratuit la Sala Unirii și Museikon Alba Iulia de Ziua Națională. Cât costă intrarea la Muzeul Național al Unirii de 1 decembrie 2025

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia își întâmpină vizitatorii cu o ofertă specială. Pe 1 decembrie 2025, muzeul va fi deschis între orele 10:00 și 19:00, oferind acces gratuit la Sala Unirii și Expoziția Permanentă, precum și la Museikon Alba Iulia.

Programul de funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – 1 decembrie 2025

Deschis: 10:00 – 19:00

Tarife de vizitare pentru data de 1 decembrie 2025

* Sala Unirii Alba Iulia (inclusiv la Expoziția Permanentă și Spațiile Expoziționale Alba Iulia): Gratuit

* Museikon Alba Iulia: Gratuit

* Muzeu / Clădirea Babilon – accesul redus cu 50% la toate categoriile de bilet, astfel:

* Elevi, veterani de război, persoane cu dizabilități: Gratuit

* Studenți și pensionari: 5 lei

* Adulți: 10 lei

