A început Sea Shield 2026: Peste 2.500 de militari din România și 12 țări aliate desfășoară exerciții ample pe Marea Neagră
În România începe astăzi un amplu exercițiu NATO, în cadrul căruia mii de militari și zeci de nave vor simula în Marea Neagră respingerea unui atac rusesc.
Sea Shield este cel mai mare exercițiu naval care are loc anul acesta în Marea Neagră. Presupune peste 2.500 de militari din 12 țări aliate care se vor antrena împreună. Este vorba despre militari din state precum Italia, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii.
În prima săptămână, Forțele Navale Române trebuie să reziste, trebuie să respingă atacul, urmând ca în a 2-a săptămână a exercițiului să ajungă aici și forțele aliate. Sunt foarte multe scenarii, secvențe pe care militarii le repetă: distrugerea minelor, trageri pe mare cu muniție reală, dar și inserție aeriană- practic, elicopterele vor ajunge la bordul fregatelor pentru a aduce trupe suplimentare, potrivit Digi 24.
,,La Constanța a început unul dintre cele mai importante exerciții din regiunea Mării Negre. SEA SHIELD 2026 aduce laolaltă aproximativ 2.500 de militari din România și din alte 12 state aliate și partenere, într-un efort comun de instruire și coordonare.
Pe mare, pe fluviu, în aer și pe uscat, scenariile de antrenament sunt construite exact pe tipul de provocări pe care le vedem astăzi: de la securitatea rutelor maritime și protejarea infrastructurii critice, până la gestionarea situațiilor de criză și a amenințărilor hibride.
Regiunea Mării Negre rămâne esențială pentru apărarea noastră colectivă. Iar astfel de exerciții arată clar că nu suntem singuri: lucrăm împreună, ne coordonăm mai bine și ne pregătim ca o singură echipă.
Dincolo de planuri și echipamente, diferența o fac oamenii. Profesionalismul, disciplina și încrederea între militari sunt cele care transformă un exercițiu într-o capacitate reală de acțiune.
SEA SHIELD este, în esență, despre asta: despre încredere, cooperare și capacitatea de a răspunde împreună, atunci când contează”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Șeful Statului Major al Apărării.
FOTO: Facebook – Șeful Statului Major al Apărării.
