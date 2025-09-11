A furat din magazin și s-a întors să recicleze recipientele: Un bărbat de 61 de ani din Alba a fost prins de polițiști

A furat produse din magazin și s-a întors să recicleze recipientele: Un bărbat de 61 de ani din Alba a fost prins de polițiști

Polițiștii din Alba Iulia au reținut un bărbat de 61 de ani, din Sebeș, suspectat că a sustras mai multe produse dintr-un magazin, revenind ulterior pentru a recicla recipientele. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că bărbatul de 61 de ani, în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, ar fi sustras de pe rafturile unui magazin din municipiul Alba Iulia mai multe produse și ar fi părăsit magazinul, fără a achita contravaloarea acestora. Ulterior, ar fi revenit și ar fi reciclat recipientele în cauză.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

