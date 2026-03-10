A fost publicat proiectul de buget 2026: Câți bani ar urma să ajungă la autoritățile locale. Ministerul Finanțelor va aproba lunar limitele de cheltuieli pentru ministere și instituții

Propunerile și observațiile privind proiectele de acte normative pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul instituției.

Documentele pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea dedicată proiectelor de acte normative.

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat, veniturile bugetare sunt estimate la aproximativ 391,7 miliarde lei, în timp ce cheltuielile ajung la 527,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un deficit de circa 135,7 miliarde lei.

Documentul permite însă și credite de angajament de peste 712 miliarde lei, adică promisiuni de cheltuieli pentru proiecte care se vor întinde pe mai mulți ani.

O parte importantă din arhitectura bugetului este redistribuirea resurselor către autoritățile locale. Aproximativ 27,7 miliarde lei din TVA vor fi transferate către bugetele locale, pentru finanțarea unor cheltuieli precum protecția copilului, sistemul de asistență socială, transportul elevilor sau programe educaționale.

În paralel, veniturile din impozitul pe venit sunt împărțite între nivelurile administrației locale după o formulă clară:

*63% merg la comune, orașe și municipii

*15% la consiliile județene

*6% la fonduri gestionate de consiliile județene

*14% intră într-un mecanism de echilibrare la nivel național

*2% finanțează instituții de spectacole locale.

O parte semnificativă din flexibilitatea bugetului este legată de fondurile europene și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Legea permite ordonatorilor de credite să mute bani între diferite capitole pentru a finanța proiecte europene și pentru a evita blocarea investițiilor. În cazul proiectelor europene mai vechi, statul poate chiar acoperi din bugetul național unele cheltuieli neeligibile pentru a închide proiectele.

Pentru PNRR, ministerele pot introduce proiecte și investiții care pot fi finalizate până la 31 august 2026, iar bugetul permite realocări rapide de bani pentru a evita pierderea fondurilor europene.

Pentru a evita derapajele bugetare, legea introduce și un mecanism de control: Ministerul Finanțelor va aproba lunar limitele de cheltuieli pentru ministere și instituții.

În plus, ministerele trebuie să transmită date detaliate despre numărul de posturi și salariile medii, iar nerespectarea termenelor poate duce la blocarea finanțărilor.

Deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, fiind proiectat sã scadã la 5,1% din PIB în 2027, veniturile totale cresc la 36 % din PIB faţă de anul trecut, iar cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei.

De asemenea, bugetul pentru investiţii creşte cu aproape 25,6 miliarde lei faţă de anul trecut, ceea ce ridicã ponderea acestora la peste 8% din PIB, faţã de 7,2% în anul precedent.

„Bugetul pentru 2026 este un buget al responsabilitãţii şi al dezvoltãrii şi reflectã angajamentul Guvernului pentru menţinerea echilibrului între consolidarea fiscalã şi susţinerea investiţiilor, astfel încât ajustarea deficitului bugetar sã se realizeze gradual, fãrã a afecta potenţialul de creştere al economiei. Prin acest buget urmãrim utilizarea responsabilã a banilor publici şi continuarea proiectelor care contribuie la modernizarea economiei şi la creşterea calitãţii vieţii românilor. Direcţionarea resurselor cãtre proiecte care genereazã creştere economicã, consolidarea disciplinei financiare şi creşterea transparenţei în gestionarea banilor publici vor asigura menţinerea unei politici fiscale responsabile şi predictibile, în concordanţã cu angajamentele asumate la nivel european şi cu obiectivul de reducere gradualã a deficitului bugetar”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

sursa: Mediafax, Hot News