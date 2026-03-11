A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu beneficii pe termen lung a echipei noastre”
A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu beneficii pe termen lung a echipei noastre”
A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, a anunțat, miercuri, 11 martie 2026, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.
„Suntem primul județ din România care a reușit să implementeze, prin PNRR, și să aprobe, în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean, un astfel de document. Vorbim despre implicații majore pentru localitățile, investițiile și viitorul județului nostru.
Planificarea strategică a dezvoltării teritoriale a Albei a necesitat o muncă titanică. Vreau doar să vă gândiți că au fost necesare 50 DE AVIZE! Le mulțumesc tuturor colegilor mei, alături de care am reușit să ducem la bun sfârșit acest ambițios proiect.
Pentru primării și consilii locale, PATJ reprezintă baza de corelare a planurilor urbanistice generale și zonale cu viziunea de ansamblu a județului. Documentul oferă repere clare privind organizarea rețelei de localități, dezvoltarea infrastructurii de transport, protejarea zonelor naturale și valorificarea patrimoniului construit. Astfel, se evită dezvoltările fragmentate sau contradictorii și se creează premisele unei creșteri echilibrate, în care investițiile locale se aliniază obiectivelor județene și regionale.
Prevederile noului PATJ Alba devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD). De asemenea, PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.
Garantez faptul că echipa Consiliului Județean Alba își va continua munca în beneficiul fiecărei comunități pe care o avem în grijă. Cu responsabilitate și profesionalism. La fel ca și până acum!”, a afirmat Marius Hațegan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent Efectele majorării taxelor, ale unor prevederi birocratice suplimentare – precum modificarea cerințelor pentru punctele de lucru – dar și ale măsurilor de reducere a cheltuielilor promovate de domnul Ilie Bolojan sunt resimțite mult mai puternic […]
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană Proiectul noului Spital Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene, după ce Comisia Europeană a aprobat transferul finanțării pentru mai multe spitale din România […]
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, dar coboară sub pragul de 40%, cu trei procente […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dislocare temporară în România a unor capabilități americane: Aviz favorabil în Parlament
Dislocare temporară în România a unor capabilități americane: Aviz favorabil în Parlament Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, miercuri, 11...
Comisia Europeană deschide o procedură de infringement în domeniul energiei în cazul României și Austriei
Comisia Europeană deschide o procedură de infringement în domeniul energiei în cazul României și Austriei Comisia Europeană deschide o procedură...
Știrea Zilei
FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor
Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în...
Curier Județean
FOTO | Cum s-a produs accidentul din comuna Avram Iancu: Mașina condusă de o femeie de 53 de ani a ajuns în râul Arieș
Cum s-a produs accidentul din comuna Avram Iancu: Mașina condusă de o femeie de 53 de ani a ajuns în...
FOTO | Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”
Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu beneficii pe termen lung a echipei noastre”
A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu...
Opinii Comentarii
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului Biserica ortodoxă îl pomenește în fiecare an...
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului Data de 11 martie a fost declarată de Parlamentul European ca fiind...