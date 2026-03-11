A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu beneficii pe termen lung a echipei noastre”

A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, a anunțat, miercuri, 11 martie 2026, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

„Suntem primul județ din România care a reușit să implementeze, prin PNRR, și să aprobe, în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean, un astfel de document. Vorbim despre implicații majore pentru localitățile, investițiile și viitorul județului nostru.

Planificarea strategică a dezvoltării teritoriale a Albei a necesitat o muncă titanică. Vreau doar să vă gândiți că au fost necesare 50 DE AVIZE! Le mulțumesc tuturor colegilor mei, alături de care am reușit să ducem la bun sfârșit acest ambițios proiect.

Pentru primării și consilii locale, PATJ reprezintă baza de corelare a planurilor urbanistice generale și zonale cu viziunea de ansamblu a județului. Documentul oferă repere clare privind organizarea rețelei de localități, dezvoltarea infrastructurii de transport, protejarea zonelor naturale și valorificarea patrimoniului construit. Astfel, se evită dezvoltările fragmentate sau contradictorii și se creează premisele unei creșteri echilibrate, în care investițiile locale se aliniază obiectivelor județene și regionale.

Prevederile noului PATJ Alba devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD). De asemenea, PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.

Garantez faptul că echipa Consiliului Județean Alba își va continua munca în beneficiul fiecărei comunități pe care o avem în grijă. Cu responsabilitate și profesionalism. La fel ca și până acum!”, a afirmat Marius Hațegan.

