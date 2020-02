A făcut dintr-o pasiune un business de succes: Iulian Ghișoiu, din Sebeș, conduce o puternică agenție care poziționează site-urile pe primele locuri în Google

Iulian Ghișoiu, din Sebeș, fondator și general manager al TargetWeb, conduce una dintre cele mai puternice agenții de Search Engine Optimization (SEO), responsabilă de propulsarea pe primele locuri în lista de rezultate oferite de un motor de căutare, la cuvintele cheie. Practic, tânărul antreprenor stă în spatele unor business-uri online cu afaceri de milioane de euro și le ajută să se dezvolte permanent. ”A investi în crearea unui site, iar apoi a nu-l promova în motoarele de căutare e ca și cum îți cumperi o mașină scumpă și o ții în garaj. Nu o vede nimeni”, explică Iulian.

Iulian Ghișoiu a cochetat cu ceea ce se numește SEO, indexarea site-urilor în Google și alte motoare de căutare acum 13 ani, cand serviciile de acest gen erau încă necunoscute în Romania. La început a fost o pasiune, iar Iulian era interesat de aceste aspecte fără să știe ce denumire poartă serviciul sau că va ajunge să facă un business de succes. După ce s-a specializat continuu, a deschis agenția TargetWeb, care s-a dezvoltat anual atât pe orizontală cât și pe verticală, crescând constant numărul de clienți, cifra de afaceri, profitul, angajații și serviciile oferite.

”Ceea ce facem noi este sa ajutam antreprenorii care dețin site-uri să ajungă cu site-urile lor în primele poziții din motoarele de căutare. Atunci când se caută cuvinte relevante din domeniul lor, site-urile acestora, prin serviciul de optimizare, este adus de undeva din paginile inferioare, în primele poziții din motoarele de căutare”, a spus Iulian.

Primul serviciu oferit de agenția sa este optimizarea site-ului, respectiv realizarea tuturor elementelor tehnice astfel încât site-ul să fie pe aceeași lungime de undă cu ceea ce solicită motorul de căutare, inclusiv link building.

”Al doilea serviciu e partea de creștere a autorității, adică a PageRank-ului, în competiție cu alte site-uri. Practic acest serviciu se realizează prin diferite campanii de obținere a link-urilor spre site. Începem să rostogolim un bulgăre și să îl facem tot mai mare. O facem prin trimiterea de comunicate de presă, prin atragerea bloggerilor care vor scrie despre serviciile sau produsele clienților noștri și prin alte metode pe care noi le folosim. O altă metodă pe care am adăugat-o e creșterea voturilor sociale pe care clienții le primesc din rețelele sociale, între care Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus și așa mai departe. Ne ocupăm de toate elementele pe care Google le apreciază privind poziționarea motorul de căutare. Prin mai multe acțiuni, ajutăm clienții să obțină trafic și conversii, respectiv să vândă mai bine”, a spus Iulian.

Antreprenorul a explicat că este necesar ca site-urile și bloggerii să scrie despre serviciile oferite de clienții lor, deoarece Google apreciază asta în ceea ce privește poziționarea: ”E ca în viața reală. Când din ce în ce mai mulți oameni vorbesc despre anumite branduri, acestea cresc ca autoritate în percepția consumatorilor”.

În prezent, agenția are peste 120 de clienți, iar o parte dintre ei au rămas încă de la deschiderea ei.

”După ce un site ajunge în primele rezultate, ne asiguram că acesta își menține poziția de top, iar aceasta a făcut ca mulți dintre clienți să rămână în portofoliul nostru încă de la deschiderea agenției. Este un lucru foarte important din punctul nostru de vedere pentru că arată că facem lucrurile în direcția buna”, a mai spus Iulian.

Majoritatea clienților, magazine sau afaceri online, își desfășoară activitatea în comerțul electronic și vând servicii sau produse.

Între clienții lor se numără Autolux, cel mai mare furnizor auto online din România, IDmag, cel mai mare furnizor de produse de mobilitate din România, Ciserom, cel mai mare producător de șosete din Romania, Bekid.ro, unul dintre cele mai mari magazine online pentru copii, Targul auto Vitan, cel mai mare târg auto din Europa Centrala si de Est, Xcurier, firma de curierat în top trei firme de curierat cu capital autohton, dar și alte zeci de afaceri în curs de dezvoltare.

Agenția se află pe primele locuri între afacerile de profil din țară, în ceea ce privește numărul de clienți și pe locul 3 în ceea ce priește cifra de afaceri. La sfârșitul acestui an, agenția mizează pe afaceri de circa 1, 4 milioane de lei și un profit de 130.000 de lei.

”Degeaba ai un site dacă nu-l cunoaște nimeni, el trebuie promovat și cea mai eficientă modalitate e aceasta în motoarele de căutare. Spun cea mai eficientă deoarece rata de conversie, de creștere a numărului de comenzi, este net superioară față de alte canale de marketing online. Am ajutat foarte mulți antreprenori să-și promoveze site-urile de la stadiul de no name, la unele dintre cele mai cunoscute branduri din domeniul lor”, explică tânărul.

Agenția de SEO și inbound marketing pe care o conduce garantează clienților prima pagină din Google, iar dacă contractul este pe termen lung, primele poziții din prima pagină.

”Am identificat mai multe greșeli când se abordează acest timp de promovare:

Antreprenorii nu-și fac calculele pe termen lung. Pentru a avea rezultate bune este nevoie de o investiție pe minim 12 luni. Foarte puțini deținători de site-uri știu că Google are nevoie de 3-5 luni pentru a vedea anumite schimbări. Prima greșeală e aceea de a nu investi pe un termen mai lung

A 2-a greșeală pe care am identificat-o este că nu își stabilesc bine obiectivele. Mulți dintre ei se bazează pe unele căutări de cuvinte nerelevante și noi aici putem sa îi ajutăm în identificarea cuvintelor cheie care să aducă trafic relevant si targetat. Interesul este să identificam cei mai buni clienți interesați de serviciile sau produsele oferite de către site.

A 3-a greșeală este ca nu testează și alte canale de marketing online. Practic este nevoie ca reclama să ajungă la consumator prin cât mai multe canale și aici discut și despre cele offline.

Și 4. Nu își cunosc concurenții. Pentru a demara în SEO este nevoie să identificăm strategiile pe care le folosesc concurenții, pentru a aduce un plus de valoare și pentru a crea elemente diferențiatoare. Spun aceasta pentru că dorim să oferim cea mai buna experiență utilizatorilor, în comparație cu toate site-urile concurente”, a mai spus Iulian Ghișoiu.

Agenția are nevoie de datele de la panoul de hosting și administrare al site-ului, deoarece agenția trebuie să facă toți pașii care contează pentru motorul de căutare, explică Iulian. Tânărul antreprenor susține că foarte importantă este creșterea vitezei de încărcare a site-ului.

”Pe lângă faptul că facem optimizare pentru motoarele de căutare, ne bazăm pe optimizarea pentru utilizatori. Observăm că atunci când site-urile sunt potrivite pentru utilizatori sunt potrivite și pentru Google. Știm că Google pune mult accent pe percepția utilizatorilor față de site-uri. Site-ul trebuie să ofere o uzabilitate foarte bună utilizatorului, încredere, design potrivit, să aibă conținut relevant și așa mai departe. Un site trebuie să aibă o variantă pentru telefoane mobile și elementele necesare care ajută utilizatorul să găsească ușor ceea ce caută”, a mai spus Iulian.

Spre exemplu, viteza de încărcare a site-ului este foarte importantă, deoarece unul din doi utilizatori se așteaptă ca o pagină să se deschidă în mai puțin de două secunde, iar peste jumătate dintre vizitatori o abandonează dacă nu se încarcă în cel mult trei secunde.

De asemenea, optimizarea este foarte importantă deoarece site-urile care sunt poziționate în primele cinci rezultate din prima pagină primesc două treimi din numărul total de accesări.

Potrivit statisticilor, la nivel mondial, din totalul traficului pe care îl primește un site de ecommerce, între 39 și 45% vine din rezultatele naturale ale Google, care este un motor generator de clienți și comenzi.

”De aceea, Google este un canal de marketing online imens, în care numărul de căutări creste foarte mult. Spre exemplu, numărul de căutări realizate pe dispozitivele mobile a depășit numărul de căutări realizare pe sistemele desktop și aproape se dublează din doi în doi ani. Enorm. Cei care doresc să profite de aceasta oportunitate sunt invitați sa o facă acum, pentru ca numărul de site-uri crește și concurența va fi din ce in ce mai mare. În comparație cu alte țări, nivelul pieței din România este încă la început. Spre exemplu, în România valoarea pieței de ecommerce este de aproximativ 2,4 mld euro în 2017, iar în țări precum Germania valoarea este de 79 mld. euro, sau in UK 157 mld euro. Potențialul este enorm și momentul de a intra în online este acum, pentru cei care se gândesc la aceasta”, a conchis Iulian.

Informatii suplimemtare, pe site-ul www.targetweb.ro