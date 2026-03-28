A condus ,,mort de beat” și a fost REȚINUT de polițiști: Șofer din Poșaga, prins la volan cu o alcoolemie de 1.23 mg/l

Un șofer din Poșaga, care s-a urcat,,mort de beat” la volan, a fost reșinut de polițiștii din Baia de Arieș. Bărbatul de 55 de ani avea o alcoolemie de 1,23 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Poșaga, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 27 martie 2026, în jurul orei 21.15, polițiștii au oprit pentru control, pe DJ 750 F, pe raza localității Poșaga, un autoturism condus de bărbatul de 55 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1.23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

