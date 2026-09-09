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Video știrea ta | Stații de taxi pe trotuar la Alba Iulia. Reacția autorităților: „Lățimea trotuarului rămasă la dispoziția pietonilor este de peste doi metri, depășind cu mult cerința minimă prevăzută de lege”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

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Stații de taxi pe trotuar la Alba Iulia. Reacția autorităților: „Lățimea trotuarului rămasă la dispoziția pietonilor este de peste doi metri, depășind cu mult cerința minimă prevăzută de lege”

Două stații de taxi, amplasate atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a carosabilului, ocupă o porțiune dintr-un trotuar din Alba Iulia.

Mai exact, acestea se află la intersecția străzilor Republicii și Arieșului. Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis un videoclip în care sesizează faptul că stațiile au fost amenajate direct pe trotuar, fiind delimitate de zona destinată circulației auto prin linii galbene trasate pe asfalt.

În aceste condiții, spațiul destinat circulației pietonilor este redus, având în vedere că taximetrele ocupă o suprafață considerabilă din trotuar, mai susține cititorul.

Reacția autorităților

Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Alba Iulia, a explicat, la solicitatea ziariștilor de la ziarulunirea.ro, situația privind stațiile de așteptare pentru taximetre din zona din zona menționată anterior. Potrivit acestuia, ele a fost amenajate în urma reconfigurării circulației realizate prin proiectele de mobilitate urbană implementate de Municipiul Alba Iulia:

,,Stațiile de așteptare pentru taximetre din zona intersecției străzilor Republicii și Arieșului au fost amenajate în urma reconfigurării circulației realizate prin proiectele de mobilitate urbană implementate de Municipiul Alba Iulia. În cadrul acestor proiecte, amplasamentele existente pentru taximetre au fost afectate, iar administrația locală a identificat, împreună cu reprezentanții taximetriștilor și cu acordul Poliției Rutiere, o soluție care să permită menținerea serviciului de transport în regim de taxi în acea zona.”, a spus acesta.

,,În situația de față, lățimea trotuarului rămasă la dispoziția pietonilor este de peste doi metri, depășind cu mult cerința minimă prevăzută de lege”

Acesta a continuat prin a spune că amenajarea respectă cerințele legislației rutiere privind circulația pietonilor și că lățimea trotuarului rămasă la dispoziția pietonilor este de peste doi metri, depășind cerința minimă prevăzută de lege:

,,Amenajarea respectă cerințele legislației rutiere privind circulația pietonilor. Codul rutier și regulamentul de aplicare prevăd că, atunci când pe trotuar sunt permise amenajări sau staționarea vehiculelor, trebuie să rămână liber un culoar de minimum un metru destinat circulației pietonilor. În situația de față, lățimea trotuarului rămasă la dispoziția pietonilor este de peste doi metri, depășind cu mult cerința minimă prevăzută de lege.

Scopul acestei amenajări nu a fost diminuarea spațiului destinat pietonilor, ci găsirea unui echilibru între nevoia de a asigura circulația pietonală în condiții de siguranță și necesitatea menținerii unui serviciu public de transport în regim de taxi într-o zonă intens circulată.”, a mai explicat Flaviu Buta.

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