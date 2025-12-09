Rămâi conectat

9 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Meteorologii ANM au emis marți dimineața o atenționare meteo cod galben de ceață valabil în mai multe localități din Alba, până la ora 9.00.

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Localitățile vizate: Sebeș, Șpring, Șibot, Săliștea, Cut.

