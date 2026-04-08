9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate

CNAIR a anunțat impunerea mai multor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în perioada minivacanței de Paște 2026. Măsura vizează camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și va fi aplicată pe mai multe drumuri intens circulate din România.

Restricțiile sunt valabile între 9 și 13 aprilie 2026, în anumite intervale orare, iar șoferii care nu respectă regulile riscă sancțiuni.

Restricții pentru camioane în perioada Paștelui

Decizia a fost luată în baza Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 și are ca scop principal fluidizarea traficului în perioada aglomerată a sărbătorilor pascale.

Interdicțiile se aplică în zilele de 9, 10, 11, 12 și 13 aprilie 2026, acoperind atât Vinerea Mare, cât și primele zile de Paște. Sunt vizate toate vehiculele de transport marfă de peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane.

Autoritățile recomandă transportatorilor să își planifice din timp cursele pentru a evita blocajele și eventualele amenzi.

Drumurile vizate: A2, DN7 și DN39

Cele mai importante restricții sunt impuse pe Autostrada A2, pe tronsonul București – Constanța, pe ambele sensuri de mers. Programul interdicțiilor este următorul:

9 aprilie: între 16:00 și 22:00
10 aprilie: între 06:00 și 22:00
11 aprilie: între 16:00 și 22:00
12 și 13 aprilie: între 06:00 și 22:00

Pe DN7, pe ruta Pitești – Râmnicu Vâlcea – Vestem, restricțiile sunt similare, însă în data de 9 și 11 aprilie acestea se aplică în intervalul 18:00 – 22:00, iar în restul zilelor între 06:00 și 22:00.

De asemenea, restricții sunt impuse și pe DN39, pe sectorul Agigea – Mangalia, cu același program ca pe Autostrada A2.

Trafic intens spre litoral și zone turistice

Măsurile vin într-o perioadă în care traficul rutier crește semnificativ, în special pe rutele către litoral și spre centrul țării.

Prin limitarea circulației camioanelor, autoritățile încearcă să reducă aglomerația și să faciliteze deplasarea autoturismelor în zilele cu cel mai mare flux de trafic.

Pentru șoferii obișnuiți, aceste restricții pot însemna un trafic mai fluid, în timp ce pentru transportatori implică ajustarea programului de livrări.

Amenzi pentru nerespectarea restricțiilor

CNAIR atrage atenția că încălcarea acestor reguli reprezintă contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

Transportatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție intervalele orare și drumurile afectate, pentru a evita sancțiunile și întârzierile.

În contextul minivacanței de Paște 2026, planificarea devine esențială pentru toate categoriile de șoferi, mai ales pe cele mai aglomerate rute din țară.

Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia  Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării deciziei CNA privind retragerea licenței postului Realitatea Plus. Deși hotărârea nu este definitivă, aceasta este executorie, astfel că televiziunea își poate continua emisia până la pronunțarea unei decizii finale. Decizia instanței este deja vizibilă în […]

CNA își menține decizia-șoc: Televiziunea Realitatea Plus se închide! Întrunit miercuri, 8 aprilie 2026, Consiliul Național Audiovizualului a menținut decizia-șoc din ziua anterioară: Televiziunea Realitatea Plus se închide! Situația postului TV a fost discutată într-o ședință de aproximativ două ore.

Controale în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile din import. Acțiune comună organizată de ANAF, AVR și ANSVSA Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară o acțiune coordonată de control ce vizează operatori economici din domeniul […]

