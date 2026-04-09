9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 9 aprilie 2026 o informare meteo de vreme severă valabilă până sâmbătă, 11 aprilie 2026 în toată România.
Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.
Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.
La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).
Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA
1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA ANSVSA a intensificat controalele înaintea Paștelui. În doar o săptămână inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din toată țara, aplicând sute de sancțiuni. Mai mult decât atât, au retras aproximativ […]
Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat
Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 8 aprilie 2026 în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede că părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom […]
Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile
Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă. A tras gluga pe cap copilului și i-a dat palme
SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă....
VIDEO | Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști
Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală...
Curier Județean
Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar fi falsificat vechimea în specialitatea studiilor. Comunicat DNA
Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar...
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu
ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu Un accident rutier a avut loc astăzi, 9...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...