9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026

Ioana Oprean

9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 9 aprilie 2026 o informare meteo de vreme severă valabilă până sâmbătă, 11 aprilie 2026 în toată România. 

Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA

1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA ANSVSA a intensificat controalele înaintea Paștelui. În doar o săptămână inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din toată țara, aplicând sute de sancțiuni. Mai mult decât atât, au retras aproximativ […]

Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat

Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 8 aprilie 2026 în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede că părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom […]

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA […]

