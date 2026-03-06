82% dintre români își aleg locul de muncă în funcție de salariu, dar echilibrul viață–muncă îi determină să rămână: Rezultatele unui studiu realizat online
82% dintre români își aleg jobul în funcție de salariu, dar echilibrul viață–muncă îi determină să rămână
Salariul rămâne principalul criteriu pentru români atunci când își caută un nou loc de muncă, însă echilibrul dintre viața profesională și cea personală este factorul decisiv pentru a rămâne în rolul actual, indică studiul Workmonitor 2026 realizat de Randstad România.
Conform cercetării, 82% dintre angajați spun că salariul este cel mai important criteriu în alegerea unui job. În schimb, 48% afirmă că principalul motiv pentru care rămân într-o companie este echilibrul dintre viața profesională și cea personală, înaintea salariului (30%) și a siguranței locului de muncă (17%).
Pe fondul incertitudinii economice și al creșterii costului vieții, aproape jumătate dintre angajații români (47%) spun că au sau caută un al doilea loc de muncă, peste media globală de 40%.
În același timp aproximativ o treime dintre angajați și-au mărit sau plănuiesc să își mărească numărul de ore de lucru;
procentul este în creștere față de 2025, când doar unul din cinci lua în calcul acest lucru.
Datele indică o forță de muncă mai prudentă, concentrată pe stabilitatea veniturilor și pe gestionarea riscurilor economice.
Demisia, legată tot mai mult de viața personală
Flexibilitatea și autonomia cântăresc tot mai mult în deciziile profesionale. Astfel:
*43% dintre români spun că au demisionat dintr-un job care nu se potrivea cu viața lor personală;
*40% nu ar accepta un nou loc de muncă fără flexibilitatea locației;
*42% ar refuza un rol fără flexibilitatea programului.
În același timp, aproape o treime dintre angajați (30%) afirmă că au părăsit un job din cauza lipsei de autonomie în modul de lucru.
Studiul arată că modelul tradițional al carierei — evoluția într-o singură companie sau într-un singur domeniu — începe să fie înlocuit de așa-numita „carieră de portofoliu”.
Aproape doi din cinci angajați (37%) spun că își doresc să activeze în mai multe sectoare sau roluri de-a lungul vieții profesionale, în timp ce 42% preferă în continuare un parcurs de carieră liniar.
În paralel, angajatorii pun tot mai mult accent pe competențe și experiență practică, nu pe calificări formale.
AI – prezență familiară la locul de muncă
Adoptarea inteligenței artificiale accelerează rapid. În ultimul an locurile de muncă care solicită competențe AI au crescut cu 1.587%. 80% dintre angajatori au investit în tehnologii bazate pe AI. 50% dintre angajați folosesc inteligența artificială pentru sfaturi profesionale.
Interesul pentru formare în domeniul AI este în creștere: 44% dintre angajați spun că își doresc programe de pregătire în această direcție. Totuși, există și îngrijorări: 34% dintre români se tem că locul lor de muncă ar putea dispărea în următorii cinci ani din cauza transformărilor tehnologice.
În ciuda presiunilor economice, mediul profesional rămâne o sursă de stabilitate pentru mulți angajați. Peste 70% dintre români spun că au încredere în conducerea companiei și în colegii lor, iar peste 60% declară că au o relație solidă cu managerul direct.
În același timp, colaborarea este considerată esențială. 84% dintre angajați spun că sunt mai productivi când lucrează în echipă. 77% apreciază colaborarea între generații.
Workmonitor 2026 analizează opiniile a peste 27.000 de angajați și peste 1.200 de angajatori din 35 de piețe. Ediția pentru România a fost realizată online, pe un eșantion de 500 de angajați cu vârste între 18 și 67 de ani, potrivit forbes.ro.
