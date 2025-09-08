Rămâi conectat

8 septembrie 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe: Ploi torențiale, rafale de vânt și, izolat, grindină

Ioana Oprean

acum 52 de minute

Și județul Alba va fi luni, 8 septembrie 2025, sub incidența unei atenționări meteo Cod glaben de instabilitate atmosferică în intervalul orar 12.00-23.00.

Potrivit meteorologilor, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. 

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Marți (9 septembrie 2025) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

