7 ianuarie 2026 | Crăciun pe rit vechi: Semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou

Crăciunul pe rit vechi este un moment extrem de important, pentru creștinii ortodocși care țin calendarul iulian. Ei se ghidează și astăzi după vechiul sistem de calculare a timpului, cel introdus de împăratul Iuliu Cezar în anul 45 î.Hr.

Când pică Crăciunul pe rit vechi în 2026

Crăciunul pe rit vechi pică într-o zi de miercuri, pe 7 ianuarie, în 2026. E sărbătoare mare pentru rușii lipoveni, sârbi, ucraineni, dar și pentru românii de peste Prut. Mulți dintre aceștia respectă calendarul iulian, care a rămas în urmă cu 13 zile comparativ cu cel pe care îl folosim cu toții zi de zi, conform calendarului postat de MaicaDomnului.ro.

Sărbătoarea începe de fapt în Ajunul Crăciunului, pe 6 ianuarie. Familiile se așază la masă, dar mănâncă doar de post. Potrivit spuselor din bătrâni, nu trebuie să guști nimic de dulce până nu răsare prima stea pe cer, moment care amintește de steaua care i-a ghidat pe magi.

Diferența dintre Crăciunul pe rit vechi și pe rit nou

Înainte de Hristos, oamenii măsurau timpul în moduri diferite, care nu se potriveau perfect cu mișcarea Soarelui. Egiptenii aveau un an de 365 de zile, iar romanii unul de 355 de zile. Pentru a face ordine în acest sistem și a alinia calendarul civil cu cel astronomic, împăratul Iuliu Cezar a introdus, în anul 46 î.Hr., calendarul iulian. Acesta a fost folosit timp de secole de toți creștinii, inclusiv pentru stabilirea datei Paștelui.

Cu timpul, astronomii au observat că acest calendar avea o mică eroare. Anul iulian era mai lung decât cel solar cu câteva minute, ceea ce ducea la o întârziere de trei zile la fiecare câteva sute de ani. Din această cauză, echinocțiul de primăvară, momentul care marchează începutul astronomic al primăverii, nu mai corespundea cu data din calendar, iar această diferență afecta direct calcului datei în care pica Paștele, scrie Crestinortodox.ro.

Pentru a corecta această eroare, Papa Grigorie al XIII-lea a făcut o reformă importantă în 1582. S-au șters pur și simplu zece zile din calendar, astfel încât ziua de 5 octombrie a devenit 14 octombrie. Noul sistem, numit calendarul gregorian sau „stilul nou”, este cel pe care îl folosim astăzi. Mai târziu, în 1923 la Constantinopol, Bisericile Ortodoxe au decis să îndrepte calendarul. Biserica Ortodoxă Română a adoptat noul calendar în 1924, anulând diferența de 13 zile care se acumulase între timp, conform Culte.goc.com. Astfel, credincioșii români au început să sărbătorească Crăciunul și alte sărbători pe data fixă pe care o respectă și cei din Occident.

Totuși, nu toate bisericile ortodoxe au acceptat însă această schimbare. Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă, cea Sârbă și mănăstirile de pe Muntele Athos au păstrat calendarul iulian nemodificat. Acesta este motivul pentru care aceste comunități, numite „pe stil vechi”, sărbătoresc Crăciunul și Anul Nou la două săptămâni distanță față de noi.

De ce unii români sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie

La noi în țară, încă sunt comunități întregi de români care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, însă motivele sunt diferite: unii o fac pentru că așa le este etnia, alții pentru că așa le cere credința. Iată cine sunt cei care sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie:

· Rușii lipoveni, mai ales cei din Dobrogea și Moldova, au tradiția neschimbată de sute de ani. Strămoșii lor au refuzat orice reformă religioasă venită de la Moscova în urmă cu 400 de ani. Pentru ei, nu este vorba despre o dată din calendar, ci tot ce ține de religie este diferit: își fac cruce altfel, iar slujbele sunt în slavonă, conform Discoverdobrogea.ro.

· În zone din România, cum ar fi Maramureș, Bucovina, sunt și ucraineni, care la fel, sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie.

· Sârbii din Banat: Sârbii din vestul țării ascultă de biserica lor din Serbia. Iar biserica sârbă a zis „nu” când s-a schimbat calendarul. Așa că au rămas pe stil vechi și sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie.

Tradiții de Crăciun pe rit vechi

Sărbătoarea Crăciunului pe rit vechi păstrează cu sfințenie obiceiuri vechi, transmise din generație în generație. Aceste tradiții au rădăcini adânci în credința ortodoxă, dar poartă și amprenta specifică a comunităților care le respectă, fie că vorbim de ruși lipoveni, ucraineni sau sârbi.

Postul Crăciunului, de exemplu, pregătește credincioșii pentru marea sărbătoare. Acesta începe pe 28 noiembrie și durează 40 de zile, fiind o perioadă de curățare sufletească și trupească. În acest timp, oamenii respectă regulile bisericești și se abțin de la anumite alimente, concentrându-se pe rugăciune și pe așteptarea Nașterii Domnului, exact ca la noi.

Liturghia de la miezul nopții, oficiată în Ajun, este un alt moment important. Credincioșii se adună la biserică pentru a sărbători momentul nașterii lui Iisus. La slujbă se vor cânta colinde, iar ulterior, familiile se întorc acasă pentru a petrece timp împreună.

Nu lipsește nici mersul cu colindul. Cetele trec pe la fiecare casă să vestească Nașterea Domnului, iar gazdele îi primesc cu drag, sperând că vizita lor le va aduce un an mai bun. În unele locuri există chiar un obicei mai puțin cunoscut: oamenii aduc pui la biserică sau îi lasă în curtea acesteia, ca semn de viață și belșug pentru anul care vine.

Când se sărbătorește Revelionul pe rit vechi

La două săptămâni după ce sărbătoresc trecerea în noul an după calendarul oficial, comunitățile care urmează ritul vechi se pregătesc de petrecere. În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, rușii lipoveni, ucraineni, sârbii și bulgarii sărbătoresc propriul Revelion, ghidați de calendarul iulian.

Potrivit tradiției, oamenii trebuie să fie veseli și să se distreze, fiindcă starea din această noapte va influența norocul din tot anul care urmează. În multe sate, cetele de urători merg din casă în casă pentru a dori gazdelor sănătate și prosperitate, un obicei păstrat cu sfințenie de sute de ani. Meniul este identic cu cel al nostru: gospodinele pregătesc sarmale, piftie și plăcinte de casă, iar familia și prietenii se strâng, petrec, mănâncă și lasă în urmă anul ce a trecut.

