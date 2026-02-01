7 februarie 2026 | Premieră cinematografică mondială la Sebeș – proiecția filmului „Dobrogea”, regia Mircea Bezergheanu

Premieră cinematografică mondială la Sebeș – proiecția filmului „Dobrogea”, regia Mircea Bezergheanu

Sâmbătă, 7 februarie 2026, începând cu ora 17.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș vă invită la o proiecție în premieră mondială, care va avea loc în sala de evenimente „Radu Stanca”, accesul fiind gratuit: filmul „DOBROGEA” regizat de Mircea Bezergheanu.

„După părerea mea, este cel mai ambițios și elaborat material de film documentar în materie de natură, peisaj, floră și faună pe care l-am văzut vreodată, realizat în România”, transmite sebeșeanul Eduard Schneider.

Mircea Bezergheanu este artist vizual și fotograf român originar din Galați, cunoscut pentru amploarea și diversitatea proiectelor sale vizuale. Deși a început în fotografia de modă și portret, cariera sa s-a extins către peisaj, wildlife și fotografie documentară, abordând multiple stiluri și teme.

În ultimii ani, s-a remarcat prin proiectele sale impresionante dedicate regiunii Dobrogea, atât în fotografie, cât și în film, creând expoziții și lucrări ce surprind valorile naturale, culturale și umane ale acestui ținut.

A fost implicat în expoziții de fotografie în România și în străinătate, a susținut conferințe și workshop-uri pentru pasionați și a colaborat cu diverse instituții și proiecte culturale. Prin lucrările sale, transmite emoția locului și creează povești vizuale puternice, adesea inspirate din peisajele și tradițiile Dobrogei.

„Artistul vizual Mircea Bezergheanu este recunoscut pentru contribuția sa la promovarea naturii și culturii regiunii Dobrogea, iar Sebeșul este onorat să găzduiască un eveniment de o înaltă ținută culturală care îi este dedicat.

Vă așteptăm, cu drag!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

