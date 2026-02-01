Cultură Educație

7 februarie 2026 | Premieră cinematografică mondială la Sebeș – proiecția filmului „Dobrogea”, regia Mircea Bezergheanu

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Premieră cinematografică mondială la Sebeș – proiecția filmului „Dobrogea”, regia Mircea Bezergheanu

Sâmbătă, 7 februarie 2026, începând cu ora 17.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș vă invită la o proiecție în premieră mondială, care va avea loc în sala de evenimente „Radu Stanca”, accesul fiind gratuit: filmul „DOBROGEA” regizat de Mircea Bezergheanu.

„După părerea mea, este cel mai ambițios și elaborat material de film documentar în materie de natură, peisaj, floră și faună pe care l-am văzut vreodată, realizat în România”, transmite sebeșeanul Eduard Schneider.

Mircea Bezergheanu este artist vizual și fotograf român originar din Galați, cunoscut pentru amploarea și diversitatea proiectelor sale vizuale. Deși a început în fotografia de modă și portret, cariera sa s-a extins către peisaj, wildlife și fotografie documentară, abordând multiple stiluri și teme.

În ultimii ani, s-a remarcat prin proiectele sale impresionante dedicate regiunii Dobrogea, atât în fotografie, cât și în film, creând expoziții și lucrări ce surprind valorile naturale, culturale și umane ale acestui ținut.

A fost implicat în expoziții de fotografie în România și în străinătate, a susținut conferințe și workshop-uri pentru pasionați și a colaborat cu diverse instituții și proiecte culturale. Prin lucrările sale, transmite emoția locului și creează povești vizuale puternice, adesea inspirate din peisajele și tradițiile Dobrogei.

„Artistul vizual Mircea Bezergheanu este recunoscut pentru contribuția sa la promovarea naturii și culturii regiunii Dobrogea, iar Sebeșul este onorat să găzduiască un eveniment de o înaltă ținută culturală care îi este dedicat.

Vă așteptăm, cu drag!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

Scriitoarea albaiuliancă Florina Nina Breazu, premiul Național al Ligii Scriitorilor din România, la categoria „Cartea de spiritualitate creștină”. Premiu național și în 2024, la „Cartea pentru copii”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

1 februarie 2026

De

Scriitoarea albaiuliancă Florina Nina Breazu, premiul Național al Ligii Scriitorilor din România, la categoria „Cartea de spiritualitate creștină”. Premiu național și în 2024, la „Cartea pentru copii” Scriitoarea Florina Nina Breazu, membră a Ligii Scriitorilor din România – Filiala Mureș, a fost distinsă cu Premiul Național al Ligii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2025, […]

Citește mai mult

Cultură Educație

FOTO | Istoria care continuă: Muzeul Municipal Sebeș la 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea oficială pentru public

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

31 ianuarie 2026

De

Istoria care continuă: Muzeul Municipal Sebeș la 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea oficială pentru public În acest an, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș marchează o dublă aniversare: 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea sa oficială pentru public. Ne propunem ca […]

Citește mai mult

Cultură Educație

Concurs Național de Creație în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026: Când încep înscrierile

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

27 ianuarie 2026

De

Concurs Național de Creație în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026: Când încep înscrierile În luna februarie vor începe înscrierile la Concursul Național de Creație „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XLVI-a, 2026. Domeniile sunt: recitare de poezie, creație literară, traducere și artă […]

Citește mai mult